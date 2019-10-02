Мосгорсуд смягчил приговор основателю сети ресторанов "Тарас Бульба"

02.10.19 16:02

© РИА Новости. Сергей Пятаков

2 октября. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд сократил на три месяца срок приговора основателю сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, который получил два года колонии общего режима за неуплату налогов на сумму в размере 650 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: наказание по 199 статье УК снизить до семи месяцев лишения свободы, по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год девять месяцев колонии общего режима", - огласил решение судья.

Как сообщалось, 4 июля Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Белойвана по делу об уходе от уплаты налогов.

Бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Белойван признал вину в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ) на общую сумму в 650 млн рублей.

Вместе с тем, Гражданский иск ФНС России к Белойвану на 862 млн рублей суд оставил на рассмотрение в гражданском производстве.

Как установлено следствием и судом, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику непробития в ресторанах кассовых чеков и отказа в приеме к оплате банковских карт. Как установило следствие, бизнесмен привлекал так называемых "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания - ИФ), установленной в ресторанах Белойвана, наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Официальный представитель московского главка СКР Юлия Иванова в феврале сообщала о подготовке подписания мирового соглашения между Белойваном и ФНС России, согласно которому в течение трех лет бизнесмен уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму более 1 млрд рублей.