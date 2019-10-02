Завотделением больницы Новосибирска подозревается в получении взяток от похоронной конторы

02.10.19 16:10

Фото Александра Левчука

2 октября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы N1, которому инкриминируется взяточничество, сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2010 по июль 2019 г. заведующий патологоанатомическим отделением в помещении ООО "Некрополь" систематически получал от менеджера ООО "Некрополь" взятки на общую сумму более 1 млн рублей.

За вознаграждение завотделением давал указания подчиненным, чтобы те рекомендовали родственникам умерших ООО "Некрополь", как организацию, способную надлежащим образом оказать ритуальные услуги.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Заведующий патологоанатомическим отделением задержан, ему предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.