Путин уволил главу томской прокуратуры

02.10.19 16:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

2 октября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин произвел кадровые изменения в органах прокуратуры, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в среду.

"Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович освободил от должностей: прокурора Томской области - Романенко Виктора Анатольевича; прокурора Воронежской области - Шишкина Николая Анатольевича, в связи с назначением на должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Шишкин вступил в должность главы прокуратуры Воронежской области в 2006 году. Ранее он работал следователем прокуратуры Семилукского района, зампрокурора Хохольского района, прокурором Ольховатского района, начальником отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов областной прокуратуры.

В 2001 году Шишкин занял должность замглавы региональной прокуратуры, в 2004 году работал заместителем начальника главного управления Минюста по Воронежской области - главным судебным приставом.

Романенко возглавлял прокуратуру Томской области с 2015 года, до этого он занимал должность первого заместителя главы прокуратуры региона.

В Томске неоднократно проходили митинги и пикеты с критикой работы областной прокуратуры в части защиты обманутых дольщиков. Кроме того, в сентябре прошел согласованный пикет, где около полусотни человек потребовали пересмотреть приговор экс-главе регионального УМВД Игорю Митрофанову, получившему условный срок за коррупцию.