Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в регионах Урала

02.10.19 16:17

© РИА Новости. Евгения Новоженина

2 октября. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погодных условий в ближайшие сутки ожидается в двух регионах Уральского Федерального округа.

В Ханты-Мансийском автономном округе в ночь на четверг прогнозируются дожди местами с мокрым снегом и ветер до 18 м/с, сообщает окружной Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-9 градусов, на северо-востоке региона столбик термометра опустится до минус 1 градуса. Днем потеплеет до плюс 8-13 градусов.

Сильный ветер с порывами до 20 м/c в четверг ожидается и в Челябинской области, говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.