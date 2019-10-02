Пермский край намерен привлечь кредиты на 6 млрд рублей

02.10.19 16:20

© РИА Новости. Илья Питалев

2 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Пермского края планирует на аукционах 14 октября привлечь кредитные линии с общим лимитом 6 млрд рублей, следует из документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

В частности, привлекаются три возобновляемые по 2 млрд рублей. Срок действия каждой - с 29 ноября 2019 года по 30 ноября 2020 года включительно, срок предоставления траншей в рамках линий - до 20 ноября 2020 года включительно.

Начальная (максимальная) цена контракта для каждой линий составляет 43 млн 726,626 тыс. рублей, что соответствует ставке 8% годовых. Заемные средства планируется направить на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств региона.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 10 октября.

Госдолг Пермского края на 1 августа 2019 года составил 8,441 млрд рублей.

С учетом принятых в июне изменений бюджет края на 2019 год утвержден с доходами 134,843 млрд рублей, расходами - 142,708 млрд рублей, дефицитом - 7,865 млрд рублей, или 5,5% расходов.