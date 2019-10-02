Путин не будет просить США о снятии санкций

02.10.19 16:53

© РИА Новости. Илья Питалев

2 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не будет обращаться к США с просьбой отменить или смягчить санкции в отношении России.

"Я никогда с подобными просьбами ни к кому не обращался и обращаться не буду", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, обращался ли он когда-нибудь к президенту США Дональду Трампу с просьбой о смягчении санкций.

Как подчеркнул президент РФ, "во-первых, это бесполезно: нормализация отношений должна исходить из понимания обеими сторонами того, что это выгодно обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил".

Путин также выразил надежду на то, что в Вашингтоне "придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций". "Да их и нет уже. После доклада (спецпрокурора) Мюллера стало ясно, что этого не существует", - заявил президент России.

Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также выдвинуты обвинения.

В минувший понедельник власти США внесли в черные списки, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и "Агентством интернет-исследований", три компании и два физических лица. Так, под санкции попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, а также Кузьмин Денис Игоревич и Нестеров Игорь Владимирович - оба из-за связей с "Агентством интернет-исследований".

Также в санкционные списки было включено судно St Vitamin, имеющее отношение к Beratex Group Limited. Кроме этого, в списках оказались три воздушных судна - M-SAAN (связано с Autolex Transport Ltd), RA-02791 (связан с Beratex Group Limited) и VP-CSP (связан с Linburg Industries Ltd).

В МИД РФ выразили крайнее недоумение новой порцией американских санкций. На Смоленской площади пообещали, что "антироссийский выпад" Вашингтона не останется без ответа.

"Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа. Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла", - говорится в распространенном в понедельник вечером комментарии департамента информации и печати МИД России.