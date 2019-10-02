Власти Нижнего Тагила рассмотрят вариант строительства храма для старообрядцев в новом жилом районе

02.10.19 16:37

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 октября. Interfax-Russia.ru - Гордума Нижнего Тагила, отказавшая Всемирному союзу староверов в выделении участка в районе старообрядческого кладбища под строительство храма, готова рассмотреть его расположение на территории новых жилых районов, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации города.

"В настоящее время принято решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории жилых районов "Муринские пруды" и "Запрудный", в составе которого будет рассмотрена возможность размещения храма на данной территории", - сказали в мэрии, добавив, что окончание срока разработки этого проекта запланировано на июль 2020 года.

Кроме того, подчеркнули в пресс-службе, если власти решат выделить место под строительство храма на этой территории, старообрядцы получат возможность застраивать ее "после проведения всех процедур по подготовке градостроительной документации".

Также в мэрии объяснили, что отказали в предыдущем месте для строительства храма из-за того, что участок в районе старообрядческого кладбища в микрорайоне "Запрудный" передан "на праве постоянного (бессрочного) пользования для организации мест отдыха населения".

Ранее сообщалось, что комиссия по землепользованию и застройке Нижнего Тагила рекомендовала главе города отказать общине Русской православной старообрядческой церкви в выделении участка под строительство храма.

В связи с этим глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов планирует обратиться в прокуратуру и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который, по его мнению, является выходцем из старообрядческой семьи.

Кроме того, Севастьянов сообщил, что в Нижнем Тагиле проживает порядка 10 тыс. староверов, которые вынуждены собираться на службы в офисе у местных бизнесменов-старообрядцев.