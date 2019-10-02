ФЕОР анонсирует открытие синагог в Симферополе и Севастополе

02.10.19 16:37

© РИА Новости. Игорь Зарембо

2 октября. Interfax-Russia.ru - Федерация еврейских общин России готовит к открытию синагоги еще в четырех городах в 2020 году.

"На завершающей стадии строительства - синагога в Севастополе. Планируем открытие синагог и общинных центров в Саратове, Симферополе. В 2018 году нам было передано историческое здание "Солдатской синагоги" в Томске, единственной сохранившейся в мире деревянной синагоги. В этом году мы планируем реконструировать здание, сделать его полностью пригодным для служения своей изначальной цели", - рассказал "Интерфаксу" президент ФЕОР Александр Борода.

Он также отметил острую необходимость открытия синагоги в Сочи. "Это курортный и деловой центр России, в котором не только живет достаточно много евреев, но еще больше ежегодно его посещают", - сказал раввин.

Кроме того, Борода сообщил, что евреи Москвы нуждаются в синагогах шаговой доступности, поскольку по еврейскому закону в шабат и праздники нельзя пользоваться транспортом. "Таким образом, чтобы быть в синагоге на важных молитвах, члены общины должны жить в шаговой доступности от нее. Из-за этого многие религиозные люди вынуждены снимать жилье рядом с уже имеющимися синагогами, но мы понимаем, что это может быть сопряжено с рядом личных трудностей, поэтому необходимо открывать небольшие синагоги, общины в тех районах, где пока вообще ничего нет", - пояснил он.

В частности, по словам раввина, есть потребность в синагогах в таких районах, как Чертаново и Орехово-Борисово.

Вечером 29 сентября приверженцы иудаизма встретили 5780 год от сотворения мира. По традиции, в эти дни принято подводить итоги и строить планы на будущее.

Полностью интервью с раввином Бородой публикуется на сайте "Интерфакс-Религия".