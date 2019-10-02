Крым перед обновлением правительства изучит опыт управления в других регионах

02.10.19 16:39

© РИА Новости. Александр Полегенько

2 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал переформатирование работы крымской власти со структурными и кадровыми изменениями.

"Мы делаем все возможное для привлечения специалистов, имеющих необходимый управленческий опыт, в том числе с материка. Активно перенимаем лучшие практики и технологии других субъектов РФ", - написал Аксенов в среду на своей странице в фейсбуке.

В частности, по его словам, представители крымского правительства уже съездили для обмена опытом в Белгородскую область и планируют визит в Татарстан.

"Будут пересмотрены структура и порядок взаимодействия органов власти всех уровней, подведомственных учреждений, система контроля исполнения поручений и работа с обращениями граждан", - добавил глава Крыма.

Новая структура правительства и программа действий на пять лет будут представлены 16 октября на сессии Государственного совета Крыма.

"Кадровые изменения будут, но пока не готов сказать, в каких масштабах. Не секрет, что дефицит квалифицированных кадров как на республиканском, так и на муниципальном уровне является одной из наших главных проблем", - отметил Аксенов.

Правительство Крыма сложило свои полномочия 20 сентября, сразу после вступления в должность переизбранного главы республики Сергея Аксенова. По его словам, кандидатов на посты в совете министров определят открытые для всех желающих конкурсы и электронное голосование.