Памфилова: избирательной реформы не может быть без смены политического вектора

02.10.19 16:58

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что кардинальной реформы избирательного законодательства в ближайшее время не будет.

"Сейчас с подачи РБК обсуждают, что Памфилова предлагает какую-то невероятную реформу. Не может быть никакой реформы сейчас законодательной кардинальной", - сказала глава ЦИК на заседании Научно-экспертного совета (НЭС) при комиссии.

"Я скажу почему. Очевидно. Кто-нибудь слышал из вас, что сейчас предлагается серьезное кардинальное изменение политического вектора, политической стратегии? Кто-нибудь слышал, чтобы власть сейчас инициировала какие-то кардинальные изменения в политической сфере? Я не знаю об этом", - отметила Памфилова.

"Избирательное законодательство в стране должно проистекать из того политического вектора, который в стране существует. Оно не может само по себе. Какая реформа может быть отдельно от политических процессов?", - подчеркнула она.

Разговоры об избирательном кодексе, по мнению Памфиловой, "вторичны". По ее словам, на площадке ЦИК эксперты не могут инициировать такие базовые вопросы как выборность губернаторов или проведение выборов по смешанной или пропорциональной системе.

"Единственное, что мы можем инициировать с вами - это то, что исходит из нашего наступания на грабли в процессе прохождения выборов. Когда мы видим очевидные вещи вне зависимости от базовых вещей. Мы крепко стоим на ногах и выделили реальные вещи, над которыми мы можем сейчас поработать", - пояснила Памфилова экспертному сообществу.

Первое предложение касается сбора и проверки подписей. Эта система, считает Памфилова, "устарела и слишком сложна". "Сегодня совершенно изменилась обстановка. Вспомните, когда все это формировалось, люди жили по-другому. Люди жили более открыто. Сейчас люди замкнулись, даже доступ в подъезды затруднен", - пояснила она. ЦИК считает, что сбор подписей необходимо разрешить через систему госуслуг.

Внедрение электронного голосования в массовом формате ЦИК пока не предлагает, так как "страна к этому не готова". Памфилова предложила в конце года провести круглый стол с экспертами по этой теме, в марте комиссия рассмотрит предложения по технологиям для такого голосования.

Глава ЦИК также считает, что необходимо усилить влияние комиссии на региональные избиркомы, в частности, дать право снимать их председателей. "Избирательная система в России должна быть единой, а не параллельной, а часто вообще перпендикулярно, которой никто не указ. Чтобы были реальные у нас полномочия. Я не говорю о жесткой вертикали, но сейчас это превратилось в уродливое вырождение идеи самоуправления", - заявила она.

Инициативы ЦИК, доработанные при поддержке НЭС, будут представлены в рабочую группу при администрации президента по изменению избирательного законодательства.