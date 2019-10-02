Московский суд арестовал петербуржца, обвиняемого в убийстве сотрудника СК

02.10.19 17:07

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 октября. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы отправил под арест жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника Следственного комитета у входа в центральный офис ведомства в столице.

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Григорьева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 декабря 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Суд согласился с доводами следствия о том, что находясь на свободе, Григорьев, который и сам не возражал против своего ареста, может помешать расследованию.

Согласно материалам дела оглашенным в суде, обвиняемый находится на учете в психоневрологическом диспансере по Невскому району Петербурга с 22 апреля 2013 года и наблюдается у психиатра-нарколога с ноября 2016 года.

Как следует из документов, представленных следствием суду, в 2013 году петербуржец находился на стационарном лечении в психиатрической больнице.

Григорьеву предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Петербуржец был задержан в минувший вторник после того, как он с предметом, похожим на нож, напал на сотрудника СК Владислава Капустина, "который выполнял свои обязанности по организации приема граждан", на входе в центральный аппарат ведомства в Техническом переулке в Москве.

От полученного ранения Капустин скончался.