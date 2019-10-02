В Ингушетии откроют 17 центров образования цифрового до конца года

02.10.19 17:29

© РИА Новости. Игорь Зарембо

2 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии в этом году откроют новые центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста " в рамках реализации регионального проекта "Современная школа " в четырех районах, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы и правительства республики.

"17 центров будут открыты на базе общеобразовательных организаций Назрановского, Малгобекского, Сунженского и Джейрахского районов", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в 2019 году за счет создания упомянутых центров около 800 детей будут охвачены дополнительным образованием, по таким направлениям, как "Технология", "Информатика" и "ОБЖ".

В Центрах "Точки роста" будет осуществляться единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями.

Изменится содержательная сторона предметной области "Технология", в которую будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.

Эти предметные области будут реализовываться на уровнях начального, среднего и общего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий дополнительного образования.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на базе центр образования Магаса уже открыт и функционирует Республиканский Детский технопарк "Кванториум".

В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" в республике до 2021 года планируется строительство 15 объектов образования. Минобрнауки Ингушетии до 2024 года всего планирует создать 102 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей.