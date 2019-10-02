Заммэра Москвы: нагрузка на ж/д вокзалы после запуска МЦД снизится на 20%

02.10.19 17:32

© РИА Новости. Виталий Белоусов

2 октября. Interfax-Russia.ru - Благодаря запуску двух первых Московских центральных диаметров (МЦД) нагрузка на железнодорожные вокзалы столицы снизится в среднем на 20%, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Маршруты МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" охватывают семь вокзалов Москвы. С запуском движения по диаметрам, который намечен на конец этого - начало следующего года, нагрузка на вокзалы уменьшится", - отметил Хуснуллин.

Глава стройкомплекса рассказал, что первый диаметр пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, благодаря второму можно добраться до Рижского и Курского железнодорожных вокзалов, а также до площади трех вокзалов (Ленинградский, Ярославский и Казанский). Кроме того, на МЦД будет сформирована широкая сеть пересадок на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК).

"Таким образом, часть пассажиров железной дороги, которые ранее приезжали на ближайшие по ходу движения электричек вокзалы и там делали пересадку на метро, теперь смогут продолжить свой путь по центру города на МЦД - и сделать пересадку на другой станции на более удобную для них линию метро или МЦК", - рассказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что аналогично будет уменьшена нагрузка на участки радиальных линий метрополитена, в первую очередь расположенные на подъезде к центральной части города.

"Сейчас многие пассажиры электрички выходят на первой же пересадочной с метрополитеном станции. В будущем комфортные условия, созданные как на самих маршрутах МЦД, так и на многочисленных пересадочных с метро и МЦК станциях, позволят выбирать альтернативные варианты передвижения по городу", - подчеркнул Хуснуллин.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новый пригородный павильон, а также дополнительные платформы на Белорусском вокзале, построенные в рамках подготовки к запуску первых двух маршрутов МЦД.

Проект Московских центральных диаметров предусматривает запуск пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр столицы. МЦД-1 "Одинцово-Лобня" (52 км) и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" (80 км) готовятся к открытию в ноябре.