Первый в России памятник основателю Уругвая открыли в Петербурге

02.10.19 17:38

Фото с сайта СПбГУ

2 октября. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) открыли первый в России памятник основателю Уругвая Хосе Артигасу, сообщает пресс-служба вуза в среду.

Бюст, созданный по инициативе президента Института Беринга - Беллинсгаузена по изучению обеих Америк, телеведущего Сергея Брилева, установлен в Центре ибероамериканских исследований СПбГУ. Памятник Артигасу является ответом на установленный в 2016 году в Монтевидео памятник русскому капитану-путешественнику Фаддею Беллинсгаузену.

"В далеком 1857 году (...) именно Уругвай стал первой латиноамериканской республикой, установившей дипотношения с Российской империей. После этого Уругвай стал первой южноамериканской страной, признавшей Советский Союз, и первой южноамериканской страной, восстановившей отношения с Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны. У наших стран действительно крепкие многолетние отношения", - отметил на церемонии открытия Брилев.

Также в открытии приняли участие заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин и полномочный посол Восточной Республики Уругвай в РФ Энрике Хуан Дельгадо, сообщили в вузе.

"Хосе Артигас прожил очень интересную, но очень сложную жизнь, в которой были как политические победы, так и поражения. Какое-то время он был предан забвению и спустя много лет провозглашен покровителем нации, героем. Я уверен, что установка бюста Хосе Артигаса придаст дополнительный стимул для проведения исследований в области ибероамериканистики в СПбГУ", - цитирует Андрюшина пресс-служба университета.

Открытие памятника основателю Уругвая состоялось на площадке IV Международного форума "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность", который проходит в СПбГУ с 1 по 3 октября. В этом году мероприятие собрало около 650 участников из 35 стран.

Хосе Хервасио Артигас (Jose Gervasio Artigas) (1764 - 1850) - один из руководителей освободительного движения против колониальных режимов в Южной Америке, национальный герой и отец-основатель уругвайского государства (Восточной Республики Уругвай).