Пилоту сгоревшего в "Шереметьево" SSJ-100 предъявили обвинение

02.10.19 17:42

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

2 октября. Interfax-Russia.ru - Следствие по катастрофе пассажирского самолета SSJ-100 в аэропорту "Шереметьево" в мае этого года, в результате которой погиб 41 человек, предъявило обвинение командиру экипажа Денису Евдокимову.

"Расследование продолжается, предъявлено обвинение. Аэрофлот оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование. Только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов возможно установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагических ситуаций", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэрофлота".

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около 2 километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), информация с них расшифрована.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.