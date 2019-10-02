Минтруд предлагает давать в упрощенном порядке гражданство РФ психиатрам, учителям и журналистам

02.10.19 17:48

© РИА Новости. Нина Зотина

2 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и социальной защиты России разработало проект приказа, на основании которого право на упрощенный порядок принятия в гражданство РФ могут получить медики, журналисты, учителя, слесари, трактористы и специалисты по насекомым.

Документ опубликован на официальном портале для размещения проектов нормативных актов в среду.

Согласно ему, на основании предложений заинтересованных федеральных ведомств право на упрощенный и ускоренный порядок получения российского паспорта могут получить представители ряда профессий, которые живут в России и проработали на своей должности минимум один год.

Во-первых, это медики - медсестры, фельдшеры, фармацевты, рентгенолаборанты, а также врачи отдельных специальностей: это психиатры (детские, подростковые, участковые, психиатр-нарколог), педиатры, терапевты, хирурги, офтальмологи, стоматологи, ортопеды, неврологи, эпизоотологи и врачи скорой помощи. Также в списке фармацевты и провизоры.

Во-вторых, это представители двух профессий, связанных с журналистикой и издательским делом: редактор и корреспондент.

В-третьих, это профессии, тесно связанные с сельским хозяйством, например, тракторист, технолог сельскохозяйственного производства, рыбовод, зоотехник и слесарь по ремонту сельскохозяйственного оборудования. Список завершается профессией энтомолога - специалиста по насекомым.

Наконец, в перечне упомянута профессия учителя. В пояснительной записке отмечается, что ее добавили в проект по просьбе регионов России.

Новый приказ - в случае, если он будет принят - заменит уже существующий перечень, утвержденный Минтрудом 13 июля 2015 г. Сейчас в действующем документе 74 позиции, в новом документе этот перечень может насчитывать 135 пунктов.