Глава Республики Алтай переназначил Полетаева сенатором от властей региона

02.10.19 17:50

© РИА Новости. Владимир Федоренко

2 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Республики Алтай Олег Хорохордин наделил полномочиями сенатора от правительства региона Владимира Полетаева, который занимал этот пост с 2014 года, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства республики.

"Подписан указ о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителя от правительства Республики Алтай Владимира Владимировича Полетаева", - сказал сотрудник пресс-центра.

Накануне новоизбранное Госсобрание республики определилось со своим представителем в СФ РФ. Полномочиями наделили Татьяну Гегель, которая также работала в верхней палате российского парламента с 2014 года.