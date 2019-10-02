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02.10.19 21:32

Суд арестовал замглавы "Аэрофлота" Александрова по делу о мошенничестве

© РИА Новости. Виталий Белоусов
2 октября. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд считает, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Александрова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 ноября 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Согласно ходатайство следствия об аресте Александрова, находясь на свободе, он, будучи бывшим сотрудником правоохранительных органов, имея обширные связи и финансовые возможности, может помешать расследованию, в том числе скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.

Адвокаты топ-менеджера "Аэрофлота" и он сам просили суд отказать следствию и отправить его под домашний арест.

Защита указала на отсутствие в деле свидетельств того, что Александров может повлиять на следствие, и доказательств его причастности ко вмененному преступлению. Кроме того, подчеркнули адвокаты, Александров готов сотрудничать со следствием, несмотря на позицию непризнания вины.

Прокурор также предложил суду отправить Александрова под домашний арест, а не в СИЗО.

Согласно фабуле уголовного дела, "в 2016-2017 годах Александров, будучи заместителем директора ПАО "Аэрофлот" по имущественным вопросам, заключил четыре договора на оказание юридических услуг этой организации, после чего по данным договорам были необоснованно перечислены денежные средства в размере не менее 250 млн рублей, которые были похищены".

В мошеннической схеме, утверждает следствие, участвовало еще три человека: адвокат адвокатской коллегии "Консорс" Дина Кибец, председатель коллегии Александр Сливко и бывший руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова.

Всем четверым фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Александров не признает вину по предъявленному ему обвинению. Адвокат Андрей Гривцов, защищающий топ-менеджера "Аэрофлота", заявил в Басманном суде, что у следствия нет доказательств фиктивного характера спорных договоров, и что в обязанности Александрова не входила проверка качества их исполнения.

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