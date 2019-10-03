Центр детского творчества появится в Туле

03.10.19 08:50

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области одобрили проект по созданию центра детского творчества и развития в Туле, помещения будут адаптированы для инвалидов, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Детский центр будет востребован у маленьких туляков и их родителей. Это хорошее дополнение к существующей инфраструктуре парка", - отметил на заседании градостроительно-земельного совета председатель правительства региона Валерий Шерин.

Центр будет размещен в двухэтажном здании в Центральном парке культуры и отдыха. Для этого планируется реконструировать хозяйственное помещение возле центрального фонтана.

"Здание выполнят в сдержанном экологичном стиле, чтобы оно органично вписалось в ансамбль парка. Фасад одобрен архитекторами Тулы. Помещения будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Круглый год здесь будут проходить мероприятия для всей семьи", - говорится в сообщении.