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03.10.19 09:13
Пограничники шести государств Тихого океана встретились во Владивостоке
В работе форума участвуют делегации шести государств - Канады, Китая, Японии, Республики Корея, США и России.
Участники встречи обсудят вопросы охраны морских биоресурсов, обеспечение морской безопасности, реагирование на ЧС, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграцией, проведение совместных операций.
Российскую делегацию возглавляет руководитель департамента Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ, адмирал Геннадий Медведев. Он открыл пленарное заседание форума.
В этом году председательство в форуме перешло от КНР к РФ, ранее РФ председательствовала в 2007 и 2013 годах.
В четверг состоится подписание итогового документа - совместного заявления, а также передача флага форума следующей стране-участнице. В 2020 году председательствующей страной станет США.
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