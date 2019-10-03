Пограничники шести государств Тихого океана встретились во Владивостоке

03.10.19 09:13

Фото "Интерфакса"

3 октября. Interfax-Russia.ru - 20-й Форум пограничных ведомств (береговых охран) государств северной части Тихого океана открылся во Владивостоке, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.

В работе форума участвуют делегации шести государств - Канады, Китая, Японии, Республики Корея, США и России.

Участники встречи обсудят вопросы охраны морских биоресурсов, обеспечение морской безопасности, реагирование на ЧС, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграцией, проведение совместных операций.

Российскую делегацию возглавляет руководитель департамента Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ, адмирал Геннадий Медведев. Он открыл пленарное заседание форума.

В этом году председательство в форуме перешло от КНР к РФ, ранее РФ председательствовала в 2007 и 2013 годах.

В четверг состоится подписание итогового документа - совместного заявления, а также передача флага форума следующей стране-участнице. В 2020 году председательствующей страной станет США.