Масштабная выставка открывается в Русском музее к юбилею Репина

03.10.19 09:15

© РИА Новости. Евгения Новоженина

3 октября. Interfax-Russia.ru - В Русский музей доставили 75 картин Ильи Репина на открывающуюся в четверг масштабную выставку, посвященную художнику.

"К нам вернулась огромная картина "Торжественное заседание Государственного совета...". Она была на выставке в Третьяковской галерее. Это делается во имя обмена и во имя художника. С Третьяковской галереей у нас равноценные коллекции", - сказал ранее журналистам директор музея Владимир Гусев.

"Репин - не только огромный мастер живописи, в его творчестве отразилось время. На выставке будет возможность посмотреть, как менялось время. Последняя большая выставка художника была 25 лет назад", - отметил Гусев.

Он добавил, что в следующем году исполнится 220 лет с момента окончания строительства Михайловского замка, в котором расположен филиал Русского музея. "Мы планируем завершить реставрацию помещений, которые нам отдали, и выставить вещи, которые там изначально находились", - сказал директор музея.

На выставке будут представлены более 250 живописных и графических работ - признанные шедевры и произведения, мало знакомые широкому зрителю, а также мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством художника. Для экспозиции из Третьяковки доставили 75 картин Репина.