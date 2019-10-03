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Счетная палата подготовила предложения по сокращению числа долгостроев в России

© РИА Новости. Александр Кряжев
3 октября. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ выявила системные недостатки в организации работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Анализ показал ряд значительных недостатков в системе государственного управления в отношении объектов незавершенного строительства. Несмотря на принимаемые правительством меры не происходит существенного улучшения ситуации, связанной с сокращением объема и количества объектов незавершенного строительства", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным Счетной палаты, всего в России насчитывается 71,3 тыс. "недостроев". В частности, в стране выявлено около 9 тыс. объектов, строительство которых ведется более пяти лет, приостановлено либо законсервировано, и 71 объект, строящийся уже более 20 лет. Общий объем вложений в незавершенное строительство составляет 5,26 трлн рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что существующее нормативно-правовое регулирование не обеспечивает комплексного решения проблемы сокращения долгостроем и требует совершенствования законодательства. Кроме того, в России не завершены мероприятия по инвентаризации долгостроев, возводящихся за бюджетные средства, и не определены их целевые функции. Также не создан информационный ресурс, содержащий полную информацию об объеме и количестве долгостроев.

Счетная палата направила в правительство РФ системные предложения по сокращению объема и количества долгостроев.

"Например, предложено определить Минэкономразвития ответственным за нормативно-правовое регулирование вопросов незавершенного строительства и координацию деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, направленной на снижение объема и количества ОНС, а также за мониторинг результатов указанной деятельности", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что по результатам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы СП Алексея Кудрина, прошедшей 30 сентября, в отношении предложения ведомства уже дано соответствующее поручение.

"Мы ведем постоянный мониторинг ситуации и планируем в 2020 году провести экспертно-аналитическое мероприятие с целью анализа исполнения решений президента и правительства в части ОНС по итогам сегодняшней проверки", - заключил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.

Как сообщалось, после встречи с главой правительства Кудрин, в частности, говорил о необходимости дать более четкое законодательное определение понятию "объект незавершенного строительства" и строже подходить к учету таких зданий.

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