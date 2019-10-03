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03.10.19 09:27

Плавбаза "Петр Житников" предположительно прибудет в Приморье 6 октября

Фото с сайта www.korabel.ru/Алаяров Игорь Сергеевич
3 октября. Interfax-Russia.ru - Плавбаза "Петр Житников", на которой неделю тушили пожар, продолжает своим ходом идти на ремонт в Приморский край, предположительно, прибыть туда она должна 6 октября, сообщили в четверг агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

"Плавбаза идет своим ходом, ход хороший. Сейчас она находится на траверзе мыса Крильон (юг Сахалина - ИФ). Все благополучно. Идут в порт Славянка (Приморский край) на ремонт", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "Петра Житникова" сопровождают СТР "Садовск" и спасательный буксир "Сибирский". Прибытие в Славянку предполагается 6 октября, если судно в дороге не задержит штормовая погода.

Как сообщалось, в ночь на 24 сентября в акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе "Петр Житников" произошло возгорание тары в консервном цехе. Пострадавших нет. С плавбазы из 420 человек эвакуировали 361 человека, остальные в качестве аварийной партии остались на судне для ликвидации пожара. Пожар на судне ликвидировали почти 7 суток. Вечером 1 октября плавбаза отправилась в Приморский край на ремонт, на ее борту экипаж и аварийная партия - всего 63 человека.

По соглашению "Дальморепродукт" с авиакомпанией Аврора", весь эвакуированный экипаж плавбазы на прошлой неделе чартерными рейсами вывезли из Южно-Курильска (о. Кунашир, Южные Курилы) во Владивосток.

В ликвидации пожара были задействованы спасательные суда "Преданный", "Атлас" и "Сибирский", рыболовецкое судно "Чемпион", а также аварийная партия "Петра Житникова".

Плавбаза предназначена для приема краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы.

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