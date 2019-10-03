Трутнев недоволен ремонтом главных автодорог Владивостока

03.10.19 09:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 октября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев недоволен состоянием и ходом ремонта главных дорог Владивостока, заявил он в четверг в ходе рабочей поездки в Приморский край.

Он запросил от городской власти и руководства краевого ГИБДД ТОП-6 проблемных дорог Владивостока и заслушал их отчет о том, как идет ремонт этих дорог, что было сделано в этом году. Не дослушав до конца доклад, полпред сказал, что работы его не устраивают.

Все перечисленные в докладе улицы, отметил Трутнев, почему-то не вошли в национальный проект "Безопасные и качественные дороги".

Он призвал власти Владивостока поработать совместно с ГИБДД, чтобы решить проблему транспортной доступности города.

"У вас должна быть одна позиция, а потом эта позиция должна совпадать с интересами горожан. Если по уму сказать честно, я бы вместе поработал и на публичное обсуждение вынес, чтобы люди еще сказали - насколько они с вами согласны. Денег не бесконечное количество, но достаточно большие средства выделены (на ремонт и реконструкцию дорог краевого центра - ИФ). Можно существенно изменить ситуацию и надо это делать", - сказал полпред.

"Мы вам дали деньги для организации дорог, а не для реставрации ям. Это делайте за свои деньги", - призвал он городские власти.

Осматривая ул. Луговую полпред отметил, что ширина тротуара такая же, как дорожного полотна, "на тротуаре людей нет, зато машины девать некуда".

"Президентским указом Владивосток стал столицей Дальнего Востока, и мы хотели, чтобы здесь по дорогам можно было ездить. Суть вопроса мне понятна. Больше по дорогам я ездить не намерен. Вы готовьте проекты расширения (дорог - ИФ), у вас времени ещё много - впереди зима. Мы эти проекты посмотрим, согласуем", - поручил он городской власти.

Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в рамках нацпроекта в 2019 году выделено 1,8 млрд руб.

Мэр города Олег Гуменюк пояснил полпреду, что работы по реконструкции дорог осложнялись в этом году дождливым летом, также подрядчики "не смогли качественно и в срок выполнить все работы". Сейчас, по его словам, работы по ремонту дорог в краевом центре ведутся круглосуточно.