Больше выплаты – выше цена: эксперт считает, что ОСАГО подорожает из-за роста выплат
  
на свободу: Росприроднадзор отказался от вылова китов в 2020 году
   
Работы нет: в профсоюзе назвали сокращение более 50 тыс. россиян абсурдом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
03.10.19 09:58

Трутнев недоволен ремонтом главных автодорог Владивостока

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
3 октября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев недоволен состоянием и ходом ремонта главных дорог Владивостока, заявил он в четверг в ходе рабочей поездки в Приморский край.

Он запросил от городской власти и руководства краевого ГИБДД ТОП-6 проблемных дорог Владивостока и заслушал их отчет о том, как идет ремонт этих дорог, что было сделано в этом году. Не дослушав до конца доклад, полпред сказал, что работы его не устраивают.

Все перечисленные в докладе улицы, отметил Трутнев, почему-то не вошли в национальный проект "Безопасные и качественные дороги".

Он призвал власти Владивостока поработать совместно с ГИБДД, чтобы решить проблему транспортной доступности города.

"У вас должна быть одна позиция, а потом эта позиция должна совпадать с интересами горожан. Если по уму сказать честно, я бы вместе поработал и на публичное обсуждение вынес, чтобы люди еще сказали - насколько они с вами согласны. Денег не бесконечное количество, но достаточно большие средства выделены (на ремонт и реконструкцию дорог краевого центра - ИФ). Можно существенно изменить ситуацию и надо это делать", - сказал полпред.

"Мы вам дали деньги для организации дорог, а не для реставрации ям. Это делайте за свои деньги", - призвал он городские власти.

Осматривая ул. Луговую полпред отметил, что ширина тротуара такая же, как дорожного полотна, "на тротуаре людей нет, зато машины девать некуда".

"Президентским указом Владивосток стал столицей Дальнего Востока, и мы хотели, чтобы здесь по дорогам можно было ездить. Суть вопроса мне понятна. Больше по дорогам я ездить не намерен. Вы готовьте проекты расширения (дорог - ИФ), у вас времени ещё много - впереди зима. Мы эти проекты посмотрим, согласуем", - поручил он городской власти.

Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в рамках нацпроекта в 2019 году выделено 1,8 млрд руб.

Мэр города Олег Гуменюк пояснил полпреду, что работы по реконструкции дорог осложнялись в этом году дождливым летом, также подрядчики "не смогли качественно и в срок выполнить все работы". Сейчас, по его словам, работы по ремонту дорог в краевом центре ведутся круглосуточно.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.10.19 13:01
Мосгорсуд 8 октября проверит законность возврата дела "Седьмой студии" в прокуратуру
.
  03.10.19 12:56
Четырем врачам в НИИ НМИЦ Блохина подписали заявления об увольнении
.
  03.10.19 12:49
Минкультуры выделит средства на реконструкцию третьей очереди Большого театра
.
  03.10.19 10:41
Похититель картины Куинджи "Ай-Петри.Крым" обжаловал приговор
.
  03.10.19 10:00
В четверг в Москве будет тепло, местами кратковременный дождь
.
  03.10.19 09:32
Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму
.
  03.10.19 08:42
Суд арестовал троих фигурантов дела замдиректора "Аэрофлота" Александрова
.
  02.10.19 21:32
Суд арестовал замглавы "Аэрофлота" Александрова по делу о мошенничестве
.
  02.10.19 17:42
Пилоту сгоревшего в "Шереметьево" SSJ-100 предъявили обвинение
.
  02.10.19 17:32
Заммэра Москвы: нагрузка на ж/д вокзалы после запуска МЦД снизится на 20%


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket