Дорожные материалы из золошлаковых отходов начнут производить в Хакасии

03.10.19 09:56

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3 октября. Interfax-Russia.ru - На действующем золоотвале Абаканской ТЭЦ начнут производить золошлаковые материалы из порядка 250 тыс. кубометров этих отходов, сообщает пресс-центр правительства Хакасии.

"Технология производства таких материалов заключается в подготовке обезвоженных золошлаков до показателей грунтов, близких по составу к почве. Эксперименты показали, что эти материалы не представляют опасности для окружающей среды. Золошлаковые материалы планируется применять в дорожном хозяйстве: ремонте федеральной трассы и обустройстве дорог в новых районах индивидуальной жилой застройки. Эти материалы помогут избежать деформации и вспучивания дорожного полотна и снизят стоимость реализуемых проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется использовать такие материалы также для рекультивации отработанной шахты в Черногорске, чтобы не допускать там образование несанкционированных свалок. Кроме того, есть предложение использовать их для засыпки старого русла реки в Парке культуры и отдыха Абакана.

"Можно применять золошлаковые материалы для рекультивации несанкционированных свалок, которые образовались в отработанных карьерах. Достигнута договоренность с операторами, эксплуатирующими полигоны твердых коммунальных отходов по использованию золошлаковых материалов при формировании промежуточного изолирующего слоя", - подчеркивается в пресс-релизе.

Для реализации поставленных планов в Хакасии создана региональная рабочая группа.