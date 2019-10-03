Более 600 десантников высадятся с парашютами в Волгоградской области

03.10.19 10:08

© РИА Новости. Максим Блинов

3 октября. Interfax-Russia.ru - Более 600 военнослужащих Воздушно-десантных войск совершат в четверг десантирование парашютным способом в Волгоградской области в рамках второго этапа бригадного тактического учения с Камышинским десантно-штурмовым соединением ВДВ, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе второго этапа бригадного тактического учения с Камышинским десантно-штурмовым соединением ВДВ, более 600 военнослужащих завершили погрузку в самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что десантники должны будут захватить и уничтожить объекты условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также овладеть полевым аэродромом.

Затем военнослужащие выдвинутся в район полигона "Камышинский".

Ранее Минобороны сообщало, что в учениях задействовано "около 400 единиц боевой техники, из них более 100 единиц бронетанкового вооружения, в том числе около 30 танков Т-72БЗ, 50 единиц орудий и миномётов, восемь самолётов Ил-76МД, четыре транспортно-боевых вертолёта Ми-8 АМТШ и четыре ударных вертолета Ми-35".