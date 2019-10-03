Более 20 детей подхватили кишечную инфекцию в одной из школ Петербурга

03.10.19 10:16

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 октября. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор по Петербургу проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с формированием очага кишечной инфекции среди учащихся школы №508 Московского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Кишечная инфекция зарегистрирована у 21 ребенка, в том числе диагноз дизентерия поставлен восьми детям. Госпитализировано в инфекционные стационара города 11 детей.

"В ходе расследования в школе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки и дезинфекции учебных классов и пищеблока, нарушения в организации питьевого режима детей", - говорится в сообщении.

Организацию питания в ГБОУ Школа №508 Московского района Петербурга осуществляет Акционерное общество "Комбинат социального питания "Юность".

На производстве управлением проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, на предприятии не соблюдались поточность технологических процессов, технологии приготовления пищи, условия хранения готовой продукции, использование производственного инвентаря и оборудования не по назначению; не созданы условия для личной гигиены персонала.

В пресс-службе отмечают, что в отношении АО "КСП "Юность" вынесен временный запрет на осуществление производства по адресу. Материалы дела об административном правонарушении направлены в суд.