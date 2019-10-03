Более тысячи человек вывели спасатели из лесов Подмосковья с начала года

03.10.19 10:28

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС

3 октября. Interfax-Russia.ru - Порядка 1100 человек выведено из лесов Московской области с начала 2019 года, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов.

"Основная доля потерявшихся зафиксирована в летний период, связи с пиком грибного и ягодного сезонов в лесах Подмосковья. Поисковые мероприятия проводились практически ежедневно", - приводит слова Пестова его пресс-служба.

Он отметил, что из 1100 выведенных из лесов с начала года более 100 - дети.

По словам Пестова, свыше 100 человек выбрались с помощью операторов "Системы-112" Московской области.