"Ростелеком" объявил конкурс на закупку планшетов для переписи населения

03.10.19 10:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 октября. Interfax-Russia.ru - "Ростелеком" объявил тендер на закупку планшетов для переписи населения в 2020 году, соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Примерный объем, который оператор планирует заказать в рамках договора - 360 тысяч устройств. Согласно закупочной документации, поставщики из РФ и стран ЕАЭС могут получить ценовые преференции (15%). Все устройства должны быть оснащены отечественной операционной системой (российскую ОС "Аврора", ранее Sailfish, разрабатывают дочерние структуры "Ростелекома" - "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон").

"Ростелеком" будет цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. Эта перепись впервые в истории станет цифровой. Перепись можно будет пройти на портале госуслуг, поддержкой которого занимается "Ростелеком" и его дочерняя "РТ Лабс".

"Закупка будет в формате открытого запроса котировок в электронной форме. Будут определены два победителя (два лота) - это защитит реализацию проекта от различного рода рисков (два участника будут взаимозаменяемы)", - прокомментировали "Интерфаксу" информацию в "Ростелекоме".

Дата окончания приема заявок - 10 октября. Начальная цена контракта - 11,52 млрд рублей.

Ранее замглавы Минкомсвязи сообщал, что в тендере "Ростелекома" на закупку гаджетов под управлением ОС "Аврора" будет участвовать Huawei.