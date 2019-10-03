В честь 90-летия Подмосковья 12 музеев работают бесплатно 3 октября

03.10.19 10:56

© РИА Новости. Сергей Пятаков

3 октября. Interfax-Russia.ru - В 12 государственных музеях Подмосковья 3 октября проходит акция "День открытых дверей", приуроченный к 90-летию региона.

Так, в рамках акции посетители музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" познакомятся с постоянной экспозицией музея, посвященной культуре XVII-XX веков, а также с экспозициями церковного и светского искусства.

В музее-заповеднике П.И. Чайковского посетители смогут осмотреть полностью сохранившийся дом и парк, где жил и творил великий композитор. В 2019 году музей отмечает 125-летие со дня основания. Это старейший мемориальный музыкальный музей России.

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в год 220-летия со дня рождения поэта приглашает посетить экспозицию, рассказывающую об истории России и культуры через призму пушкинских произведений, о пребывании Пушкина и известных исторических личностей в этих местах.

В музее-заповеднике "Зарайский Кремль" участники акции увидят шедевры первобытного искусства - статуэтки бизонов и "палеолитических Венер".

Гости музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово" попадут в атмосферу творческой жизни писателя, который прожил в Мелихове семь лет. За это время им было создано более сорока произведений, которые вошли в фонд русской и мировой культуры.

Собрание Военно-технического музея, открытого в 2010 году объединяет образцы техники Советского Союза, Германии, США и других зарубежных стран. Особое внимание в экспозиции уделено автомобилям и бронетехнике эпохи Великой Отечественной войны.

В акции принимает участие Серпуховский историко-художественный музей, который расположен в особняке XIX века, построенном по проекту архитектора Р.И. Клейна и принадлежавшем серпуховским купцам и фабрикантам Мараевым.

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник приглашает познакомиться с древней русской культурой с наследием народного и декоративно-прикладного искусства XVIII - XXI веков, современной живописью и графикой.

Участником акции станет и музей-заповедник "Мураново", который расположен в усадьбе XIX века, связанной с историей знаменитых семей: Энгельгардов, Боратынских, Путят и Тютчевых.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей откроет для посетителей одну из главных художественных ценностей музейного собрания иконостас Рождественского Собора Саввино-Сторожевского монастыря, выполненный по указанию царя Алексея Михайловича в середине XVII века.