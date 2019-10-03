Крымские власти акционировали "Крым-Вино"

03.10.19 11:05

© РИА Новости. Алексей Куденко

3 октября. Interfax-Russia.ru - "Крым-Вино" (с.Плодовое, Бахчисарайский район Крыма) сменило форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество и перешло под контроль министерства имущественных и земельных отношений республики, следует из материалов системы СПАРК-Интерфакс

"Минимущество Крыма. Сведения о новой дочерней компании: АО "Крым-Вино", доля в УК - 100%", - сообщается в СПАРКе.

Уставный капитал предприятия составляет 165 млн 34 тыс. 440 рублей.

Ранее, с сентября 2014 года, ГУП было подведомственно министерству сельского хозяйства Крыма. Уставный капитал на тот момент составлял 500 тыс. рублей.

Правительство республики в августе 2014 года распорядилось создать "Крым-Вино", указав предметом его деятельности "производство дистиллированных алкогольных напитков, пищевого спирта, вин, переработка и консервирование продукции, оптовая и розничная торговля сельскохозяйственным сырьем, складирование и хранение, предоставление услуг в этих областях".

"Крым-Вино" было в прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в госсобственности республики, на 2019 год.