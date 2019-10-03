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03.10.19 11:07
"Космическая битва умов" и квест пройдут на Всемирной неделе космоса в Ярославле
В ней примут участие космонавты, ученые, педагоги и студенты.
"Начало мероприятиям положит торжественное открытие, флешмоб и космический форум "Космическая битва умов" при участии воспитанников Отряда юных космонавтов, астрономического кружка Центра имени Терешковой, школьников города. Вечером открытие Недели космоса продолжится уже для гостей и жителей Ярославля", - говорится в сообщении.
Гостей и жителей областного центра приглашают на концерт музыкальной группы "DoЛуны", космическую сказку "Звездное послание". Активным участникам фестиваля предоставят возможность пройти квест "Тайна башни обсерватории".
Научные сотрудники Института медико-биологических исследований проведут для всех желающих открытые лекции по космической медицине и биологии. В планетарии также состоится встреча с космонавтом-испытателем "Роскосмоса" Дмитрием Петелиным.
Всемирная неделя космоса проходил ежегодно в различных частях планеты. Главная цель праздника - подчеркнуть вклад космической науки и специалистов в современное общество и в улучшение качества жизни.
Центр имени Терешковой открылся в Ярославле в 2011 году. Он включает в себя планетарий с трехмерной компьютерной визуализацией, обсерваторию, выставочный зал и познавательно-развлекательный комплекс.
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