"Космическая битва умов" и квест пройдут на Всемирной неделе космоса в Ярославле

03.10.19 11:07

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

3 октября. Interfax-Russia.ru - Всемирная неделя космоса пройдет с 4 по 10 октября в культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой в Ярославле, сообщает пресс-служба планетария.

В ней примут участие космонавты, ученые, педагоги и студенты.

"Начало мероприятиям положит торжественное открытие, флешмоб и космический форум "Космическая битва умов" при участии воспитанников Отряда юных космонавтов, астрономического кружка Центра имени Терешковой, школьников города. Вечером открытие Недели космоса продолжится уже для гостей и жителей Ярославля", - говорится в сообщении.

Гостей и жителей областного центра приглашают на концерт музыкальной группы "DoЛуны", космическую сказку "Звездное послание". Активным участникам фестиваля предоставят возможность пройти квест "Тайна башни обсерватории".

Научные сотрудники Института медико-биологических исследований проведут для всех желающих открытые лекции по космической медицине и биологии. В планетарии также состоится встреча с космонавтом-испытателем "Роскосмоса" Дмитрием Петелиным.

Всемирная неделя космоса проходил ежегодно в различных частях планеты. Главная цель праздника - подчеркнуть вклад космической науки и специалистов в современное общество и в улучшение качества жизни.

Центр имени Терешковой открылся в Ярославле в 2011 году. Он включает в себя планетарий с трехмерной компьютерной визуализацией, обсерваторию, выставочный зал и познавательно-развлекательный комплекс.