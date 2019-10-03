Музей истории Екатеринбурга проверяют на коррупцию

03.10.19 11:12

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 октября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура проводит проверку в Музее истории Екатеринбурга по обращению антикоррупционного комитета по Свердловской области.

"В прокуратуру поступило обращение, по которому мы организовали проверку, но предоставление иной информации пока является преждевременным", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Председатель антикоррупционного комитета Леонид Андреев пояснил агентству, что материалы о нарушениях в музее поступили от одного из сотрудников учреждения.

"Заявитель обвиняет сотрудников музея в ряде финансовых и возможных коррупционных проявлений. (...) Там (в обращении - ИФ) людей обвиняют в нарушении закона и перечисляются полностью (правонарушения - ИФ) заявителем, все разложено по полочкам", - добавил Андреев.

Подробно комментировать ситуацию он не стал до результатов проверки, лишь добавив, что проверку по данному факту проведут органы внутренних дел.

В Музее истории Екатеринбурга комментарий пока получить не удалось.