Мать троих детей осуждена в Воронежской области за финансирование терроризма

03.10.19 11:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 октября. Interfax-Russia.ru - Второй западный окружной военный суд признал 28-летнюю жительницу Воронежской области виновной в финансировании терроризма, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что в ноябре 2015 года мать троих несовершеннолетних детей переводила деньги мужчине, причастному к переправке в Сирию людей, желающих принять участие в деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Отмечается, что средства женщина отправляла, чтобы ее муж смог выехать в Сирию и вступить в запрещенную организацию.

Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Дети переданы под опеку бабушке осужденной.