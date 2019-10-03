Ярославская область планирует привлечь кредиты на 2 млрд рублей

03.10.19 11:21

© РИА Новости. Михаил Фомичев

3 октября. Interfax-Russia.ru - Департамент государственного заказа Ярославской области объявил о проведении двух аукционов по привлечению возобновляемых кредитных линий с лимитом задолженности 1 млрд рублей каждый, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком торгов выступает региональный департамент финансов. Начальная (максимальная) цена каждого контракта установлена в размере 168 млн 767,1 млн рублей. Заемные средства регион планирует привлечь на 770 дней.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 октября. Торги назначены на 15 октября.

По информации департамента финансов Ярославской области, государственный долг региона уменьшился с 37 млрд 173,9 млн рублей на 1 января до 37 млрд 23,9 млн рублей на 1 сентября. В том числе долг по банковским кредитам составляет 1 млрд 655,6 млн рублей (на начало года - 3 млрд 665,6 млн рублей), по государственным ценным бумагам - 20 млрд 750 млн рублей (18,9 млрд рублей), по бюджетным кредитам - 14 млрд 618,4 млн рублей (соответствует объему на начало года).

Ярославская область приняла на 2019 год бездефицитный бюджет с доходами и расходами в размере 71 млрд рублей.