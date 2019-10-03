Муж кассира, укравшей из банка в Башкирии более 20 млн руб., проиграл большую часть денег

03.10.19 11:23

© РИА Новости. Илья Питалев

3 октября. Interfax-Russia.ru - Большая часть суммы, похищенной кассиром Луизой Хайруллиной из банка башкирского города Салават, была проиграна в букмекерских конторах, сообщил начальник управления уголовного розыска республиканского управления МВД Рамиль Ермеев.

"Как мы знаем, ее (Хайруллиной - ИФ) супруг был, так скажем, игроманом, закладывал (деньги - ИФ) в букмекерские конторы, что подтверждается запросами. Действительно, были перечисления, большую часть суммы он проиграл", - сказал Ермеев в четверг на пресс-конференции.

По его словам, следственные действия в отношении четы Хайруллиных продолжаются, супруги дают признательные показания.

В мае из кассы банка в городе Салават были похищены более 20 млн рублей. Подозреваемая в причастности к краже кассир Луиза Хайруллина скрылась вместе с семьей и была объявлена в розыск. 4 июля полицейские задержали подозреваемую, ее супруга и двух детей в съемной квартире в Казани. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), суд избрал ей меру пресечения в виде ареста. Муж Хайруллиной был задержан как возможный соучастник. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража).