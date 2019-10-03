Житель Колымы пытался вывезти 3 кг золотого песка в сумке от ноутбука

03.10.19 11:25

© РИА Новости. Игорь Михалев

3 октября. Interfax-Russia.ru - Полицейские на федеральной трассе "Колыма" в Якутии задержали жителя Магаданской области, который перевозил крупную партию золота, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими был остановлен микроавтобус, который следовал из Якутии в Магаданскую область. В сумке для ноутбука одного из пассажиров обнаружены два свертка, в которых находилась россыпь металла желтого цвета", - сказала Волк.

Экспертиза установила, что изъятое является природным золотом весом около 3 кг и стоимостью более 9,5 млн рублей.

Задержанный пояснил, что приобрел золото в поселке Усть-Нера в Якутии и собирался его перепродать.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере).