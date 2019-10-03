Опытный МС-21 после неполадок благополучно приземлился в "Жуковском"

03.10.19 12:19

© РИА Новости. Департамент PR Корпорации "Иркут"

3 октября. Interfax-Russia.ru - Опытный самолет МС-21 во время экспериментального полета благополучно сел в подмосковном аэропорту "Жуковский", несмотря на технические неисправности, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во время испытательного полета у самолета возникли технические неполадки: сработала сигнализация о невыходе стойки шасси. Самолет выработал топливо, сумел выпустить все стойки шасси и благополучно приземлился в "Жуковском", - сказал источник.

На борту было четыре члена экипажа, никто не пострадал, добавил он.

"После очередного испытательного полета самолет сел в штатном режиме", - подтвердил "Интерфаксу" представитель ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

Ранее источник сообщил, что новый российский самолет МС-21 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский", во время экспериментального полета у него не вышла стойка шасси.

"Самолет совершал испытательный полет, вылетев из ЛИИ имени Громова в Жуковском. Перед посадкой у него не вышла стойка шасси. Экипаж принял решение выработать топливо и вновь попытаться выпустить шасси", - рассказал источник.

В случае невыхода стойки шасси, самолет планировалось посадить "на "брюхо" на запененную полосу.

Между тем 15 августа 2019 года А321, выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь, сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" из-за попадания птиц в оба двигателя совершил аварийную посадку. Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не погиб.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер, создаваемый предприятиями ОАК (разработчик и оператор проекта - корпорация "Иркут"). На данный момент три опытных образца МС-21 проходят летные испытания, начало серийного производства ожидается в 2021 году.

МС-21-300 - базовая версия, проходящего в настоящий момент испытания самолета МС-21. Самолет сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тысяч километров.

В настоящее время подписаны твердые контракты на поставку 175 таких лайнеров: с "Авиакапитал-Сервисом" (всего 85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота"), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и авиакомпанией "ИрАэро" (10).