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03.10.19 12:18
Туристы из 159 стран посетили Крым с начала года
"На 1 сентября в республике Крым отдохнули представители 159 стран. В прошлом году за весь год - представители 144 стран. Работу в этом направлении нужно продолжать", - сказал он на заседании президиума Госсовета Крыма.
Расширение географии привлечения туристов в Крым Черняк назвал одной из основных задач региональных властей.
Как сообщалось, около 6,6 млн туристов отдохнули в Крыму с начала года, что на 10% больше аналогичного прошлогоднего периода. Их них 57% приехали по Крымскому мосту, 15% - через государственную границу с Украиной.
Курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.
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