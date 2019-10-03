Туристы из 159 стран посетили Крым с начала года

03.10.19 12:18

© РИА Новости. Алексей Куденко

3 октября. Interfax-Russia.ru - Число стран, граждане которых выбирают Крым для отдыха, с каждым годом растет, сообщил в четверг председатель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"На 1 сентября в республике Крым отдохнули представители 159 стран. В прошлом году за весь год - представители 144 стран. Работу в этом направлении нужно продолжать", - сказал он на заседании президиума Госсовета Крыма.

Расширение географии привлечения туристов в Крым Черняк назвал одной из основных задач региональных властей.

Как сообщалось, около 6,6 млн туристов отдохнули в Крыму с начала года, что на 10% больше аналогичного прошлогоднего периода. Их них 57% приехали по Крымскому мосту, 15% - через государственную границу с Украиной.

Курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.