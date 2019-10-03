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03.10.19 12:38
Госдума может ужесточить ответственность за срыв отопительного сезона
"Мною разработан и внесен в Госдуму РФ законопроект, ужесточающий ответственность должностных лиц и организаций за задержку подачи горячей и холодной воды, срыв отопительного сезона", - написал Диденко на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Он отметил, что существующая ответственность коммунальных служб и местных властей "просто смехотворна" и не соответствует уровню материального и морального вреда, который наносится населению.
Так, в настоящее время КоАП предусматривает штраф за нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами для должностных лиц - до 1 тыс. рублей, для юрлиц - до 10 тыс. рублей.
Разработанный Диденко законопроект предполагает увеличение штрафов для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юрлиц - до 300 тыс. рублей.
Он пояснил, что поводом для разработки законопроекта послужила ситуация в Томске, где горожане столкнулись минувшим летом с длительным отсутствием горячей воды, а во многие многоквартирные дома до сих пор не подано тепло, хотя температура воздуха ночью опускается ниже нуля.
"Фактическая просрочка подключения горячего водоснабжения (в Томске - ИФ) достигает двух месяцев и больше. Проблемы с отоплением ежегодно возникают как в жилых домах, так и на соцобъектах", - отметил Диденко.
При этом, отметил он, поставщик тепла - ООО "ТомскРТС" - по результатам 2018 года заплатило штрафов на сумму лишь 148 тыс. руб.
Такие штрафы, подчеркнул Диденко, не мотивируют ответственных лиц к должному исполнению своих обязанностей по обеспечению граждан качественными коммунальными услугами.
Как сообщала администрация Томска, отопительный сезон в городе начался 23 сентября, однако несколько тепломагистралей до сих пор не работают из-за выявленных повреждений и незавершенной реконструкции.
По состоянию на 30 сентября отопление отсутствовало в 372 домах, а кроме того, из-за отсутствия тепла были остановлены занятия в двух школах города.
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