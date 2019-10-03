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Четырем врачам в НИИ НМИЦ Блохина подписали заявления об увольнении

© РИА Новости. Алексей Куденко
3 октября. Interfax-Russia.ru - Четырем врачам в НИИ Детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина подписали заявления об увольнении, но заместителей директора НИИ Георгия Менткевича и Максима Рыкова среди них нет, сообщили в пресс-службе НМИЦ.

"Четверым заявления подписали, но Менткевича и Рыкова среди них нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе НМИЦ в четверг.

Из отделения трансплантации костного мозга с 7 октября уволен Евгений Журавель, из отделения гематологии - Александр Попа с 11 октября, Борис Курдюков с 7 октября, Наталья Субботина - с 28 октября, после отпуска.

Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления, заявляют в пресс-службе НМИЦ. Вместо уволенных врачей в отделении уже работают трое специалистов НИИ детской онкологии и гематологии, "компетентные в вопросах лечения", отметили в пресс-службе. С 7 октября в отделении начинают работать врачи из РДКБ.

Накануне профессор, замдиректора НИИ НМИЦ Блохина Георгий Менткевич сообщал, что от 10 до 12 врачей подали заявления об уходе, но не все из этих заявлений попадут к директору НМИЦ Блохина Ивану Стилиди. Пресс-служба НМИЦ пока говорит только о судьбе шести заявлений, попавших на стол к Стилиди.

Менткевич и Рыков говорили, что дорабатывают эту неделю и уходят из института вне зависимости от того, подпишут ли заявления, мотивируя это тем, что они "не крепостные".

Стилиди заверял, что дети с уходом врачей не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи".

До 10 октября в НМИЦ Блохина в связи с увольнением врачей работает комиссия Минздрава. Увольняющиеся врачи заявили, что комиссия состоит из людей, которые участвовали в назначении нового директора Светланы Варфоломеевой, из-за политики которой врачи и приняли решение уйти.

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