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03.10.19 13:09
Глава администрации Ялты сложил полномочия, чтобы вернуться в правительство Крыма
"Это непростое, но обдуманное и взвешенное решение (. . .) Настало время вернуться обратно в Совет министров (Крыма - ИФ) и продолжить работу уже в другой должности", - заявил Челпанов, обращаясь к депутатам.
Исполнение обязанностей руководителя администрации города возложено на первого заместителя главы Ялты Ивана Имгрунта.
Ялта - курортный город на южном побережье Крыма с населением порядка 80 тысяч человек. Челпанов возглавил администрацию Ялты в мае 2018 года, до этого в течение двух лет он был помощником председателя Совета министров Крыма.
Глава Крыма Сергей Аксенов после переизбрания на этот пост объявил о масштабном обновлении органов власти. В частности, по его просьбе главы администраций всех муниципалитетов написали в местные парламенты заявления об отставке.
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