Глава администрации Ялты сложил полномочия, чтобы вернуться в правительство Крыма

03.10.19 13:09

© РИА Новости. Руслан Кривобок

3 октября. Interfax-Russia.ru - Городской совет Ялты на заседании в четверг принял отставку главы местной администрации Алексея Челпанова.

"Это непростое, но обдуманное и взвешенное решение (. . .) Настало время вернуться обратно в Совет министров (Крыма - ИФ) и продолжить работу уже в другой должности", - заявил Челпанов, обращаясь к депутатам.

Исполнение обязанностей руководителя администрации города возложено на первого заместителя главы Ялты Ивана Имгрунта.

Ялта - курортный город на южном побережье Крыма с населением порядка 80 тысяч человек. Челпанов возглавил администрацию Ялты в мае 2018 года, до этого в течение двух лет он был помощником председателя Совета министров Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов после переизбрания на этот пост объявил о масштабном обновлении органов власти. В частности, по его просьбе главы администраций всех муниципалитетов написали в местные парламенты заявления об отставке.