Более десятка новых детсадов откроют в Тульской области к 2021 году - власти

03.10.19 13:12

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

3 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области планируют полностью решить проблему очередей в детские сады к 2021 году за счет реконструкции и строительства новых дошкольных учреждений, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра образования региона Алевтину Шевелеву.

"Всего в очереди в детские сады стоит 1161 ребенок до трех лет. Для ликвидации очередности к 2021 году министерство образования региона совместно с органами местного самоуправления и министерством строительства ведет работу по созданию дополнительных мест, преимущественно за счет строительства новых зданий детских садов", - приводятся в сообщении слова Шевелевой.

Министр отметила, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» будет введено в эксплуатацию пять новых детских садов - в Веневе, Щекине, Новомосковске и два в Туле.

Идет подготовка к строительству пяти детских садов в Киреевске, Ефремове, поселке Ревякино Ясногорского района и еще двух – в Туле. В планах на 2020-2021 годы строительство еще восьми объектов.

"Для создания новых детских садов из федерального бюджета привлечено более 1,4 млрд рублей. Кроме того, за счет перепрофилирования помещений в этом году планируется создать 531 место для детей до трех лет в 14 действующих дошкольных учреждениях", - подчеркнула Шевелева.

Ранее сообщалось, что в дошкольных учреждениях Тульской области к 2024 году будет создано более 3,5 тыс. мест. Спрос на дошкольные места для детей в возрасте от 3 до 7 лет удовлетворен полностью.

Всего в регионе более 460 дошкольных учреждений. Детские сады, группы при школах и центрах образования посещают 64 тыс. воспитанников.

Также сообщалось, что тульские власти выплатят компенсации семьям, чьи дети в возрасте от полутора до трех лет стоят в очереди в детский сад. Сумма компенсации составляет 4,5 тыс. рублей. Получить выплату могут жители региона, проживающие в районах, не подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в регионе.