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Сбербанк подтвердил утечку данных по кредитным картам 200 клиентов

© РИА Новости. Евгений Биятов
3 октября. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России подтвердил утечку данных по кредитным картам 200 клиентов, информация об утечке большего массива данных проверяется, следует из сообщения Сбербанка в его группе "Вконтакте".

"В интернет действительно попали технические данные по учетным записям кредитных карт. На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов. Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена", - говорится в сообщении.

Банк отмечает, что средства на кредитных картах всех клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, в безопасности. "Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в Сбербанке заявляли, что проверяют сведения об утечке, основная версия - преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора.

"Вечером 2 октября Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. В настоящий момент производится служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте банка.

Роскомнадзор в четверг потребовал от кредитной организации предоставить информацию, касающуюся возможной утечки персональных данных 60 млн клиентов.

"Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию "о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов ПАО "Сбербанк России", о лицах, допустивших указанное распространение и принятых мерах по устранению соответствующих последствий", - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, поступившей в "Интерфакс" в четверг.

Между тем, по данным Роскомнадзора, в свободном доступе данной базы нет.

"Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе. Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений. Доступ к указанному ресурсу ограничивается на территории России с апреля 2019 года по основаниям, не связанным с нарушениями в сфере персональных данных", - отметается в сообщении.

Газета "Коммерсантъ" 3 октября сообщила, что персональные данные 60 млн россиян утекли в интернет.

Как рассказали газете в компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечки персональных данных, в августе на заблокированном Роскомнадзором форуме появилась база с личными данными и финансовой информацией о якобы кредитных картах клиентов Сбербанка. Пробный фрагмент содержит данные 200 человек. Основатель компании Ашот Оганесян проверил 240 записей из базы и выяснил, что записи содержат "данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке". База разбита на 11 блоков - по числу территориальных банков Сбербанка, каждая строка продается за 5 рублей.

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