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03.10.19 14:07
Сбербанк подтвердил утечку данных по кредитным картам 200 клиентов
"В интернет действительно попали технические данные по учетным записям кредитных карт. На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов. Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена", - говорится в сообщении.
Банк отмечает, что средства на кредитных картах всех клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, в безопасности. "Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее в Сбербанке заявляли, что проверяют сведения об утечке, основная версия - преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора.
"Вечером 2 октября Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. В настоящий момент производится служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте банка.
Роскомнадзор в четверг потребовал от кредитной организации предоставить информацию, касающуюся возможной утечки персональных данных 60 млн клиентов.
"Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию "о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов ПАО "Сбербанк России", о лицах, допустивших указанное распространение и принятых мерах по устранению соответствующих последствий", - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, поступившей в "Интерфакс" в четверг.
Между тем, по данным Роскомнадзора, в свободном доступе данной базы нет.
"Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе. Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений. Доступ к указанному ресурсу ограничивается на территории России с апреля 2019 года по основаниям, не связанным с нарушениями в сфере персональных данных", - отметается в сообщении.
Газета "Коммерсантъ" 3 октября сообщила, что персональные данные 60 млн россиян утекли в интернет.
Как рассказали газете в компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечки персональных данных, в августе на заблокированном Роскомнадзором форуме появилась база с личными данными и финансовой информацией о якобы кредитных картах клиентов Сбербанка. Пробный фрагмент содержит данные 200 человек. Основатель компании Ашот Оганесян проверил 240 записей из базы и выяснил, что записи содержат "данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке". База разбита на 11 блоков - по числу территориальных банков Сбербанка, каждая строка продается за 5 рублей.
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