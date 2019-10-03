Главой Кабардино-Балкарии единогласно избран Казбек Коков

03.10.19 13:45

© РИА Новости. Алексей Никольский

3 октября. Interfax-Russia.ru - Все депутаты парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва в четверг проголосовали за избрание главой республики Казбека Кокова, с 26 сентября 2018 года временно исполнявшего обязанности главы КБР.

"Благодарю за оказанное доверие депутатов парламента и президента РФ, хочу заверить, что не пожалею ни сил, ни знаний для оправдания надежд народа Кабардино-Балкарии, готов к конструктивной работе со всеми партиями и ответственными объединениями для достижения основной цели - развития Кабардино-Балкарии, улучшения качества жизни народа КБР",- сказал Коков.

Глава КБР вступает в должность в день избрания. Торжественная церемония состоится в 15:00.

По представлению президента РФ на пост главы республики выдвигались также кандидатуры директора филиала публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Кабардино-Балкарский филиал" Игоря Кладько и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.

Казбек Коков, сын первого президента КБР Валерия Кокова, родился в 1973 году в селе Второй Лескен Кабардино-Балкарской АССР. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по специальности "ученый-агроном". Был заместителем генерального директора ОАО "Халвичный завод "Нальчикский", гендиректором ОАО "Каббалкресурсы", заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия КБР. Избирался депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления и депутатом парламента Кабардино-Балкарии.

В 2013 году был назначен советником регионального блока управления президента РФ по внутренней политике, курировал Северный Кавказ. С 26 сентября 2018 года временно исполнял обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики, сменив на этом посту Юрия Кокова.