Автобусы для перевозки пожилых людей до больниц запустили в селах Югры

03.10.19 13:33

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 октября. Interfax-Russia.ru - В сельских поселениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры появились микроавтобусы по перевозке пожилых людей в медицинские организации для прохождения диспансеризации, сообщает окружной департамент социального развития в четверг.

Девять специализированных автомобилей были закуплены на средства федерального бюджета в рамках программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Накануне была выполнена первая перевозка пожилых граждан из поселка Высокий Мыс в районную поликлинику городского поселения Белый Яр. Жители поселка прошли диагностические, лабораторные, в том числе скрининговые исследования, а также осмотры у врачей.

"Благодаря внедренной технологии гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, станет проще и доступнее получать специализированную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.