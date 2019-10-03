Путин уволил Корниенко с поста главы ФСИН

03.10.19 14:01

© РИА Новости. Григорий Сысоев

3 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Документ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности ... Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе.

Об отставке Корниенко 1 октября сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. По его словам, отставка связана с достижением директором ФСИН предельного возраста нахождения на госслужбе - 30 сентября ему исполнилось 65 лет. Корниенко занимал пост главы ФСИН с 25 июня 2012 года.

Указом президента также смещены со своих постов начальник УФСИН по Владимирской области Андрей Виноградов, начальник главка МЧС по республике Коми Александр Князев, глава управления Следственного комитета (СК) по Калининградской области Виктор Леденев, прокуроры Воронежской и Томской областей Николай Шишкин и Виктор Романенко соответственно.

Этим же указом назначены руководители управлений Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, по Тверской, Смоленской и Курганской областям, начальники в главках МЧС по Забайкальскому краю и по Севастополю, московский межрегиональный транспортный прокурор и прокурор Тюменской области, а также начальники ГУ ФСИН по Пермскому краю, астраханского областного УМВД и глава Сибирского юридического института МВД.