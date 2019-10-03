Начата проверка в связи с инцидентом при посадке SSJ-100 в аэропорту Певека

03.10.19 14:15

© РИА Новости. Максим Блинов

3 октября. Interfax-Russia.ru - На борту самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певек, находились 72 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

"По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП) Магаданской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов", - сообщила пресс-служба ДВТП.

Уточняется, что в четверг около 19:25 по местному времени при посадке в чукотском аэропорту Певек Чукотского автономного округа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолет АО "Авиакомпания "Якутия", летевший из Якутска.

На борту находились 72 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал, самолет повреждений не имеет. Обстоятельства произошедшего уточняются, говорится в сообщении.

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР проводят свою проверку.

"По предварительным данным, 03.10.2019 около 19 часов местного времени самолет "Суперджет-100-95" (Авиакомпания "Якутия"), выполнявший рейс по маршруту Якутск-Певек, при посадке в аэропорту назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 5 метров", - сообщила пресс-служба следственного управления.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что самолет "Сухой Суперджет" выкатился за пределы полосы в аэропорту на Чукотке. По словам источника, экипаж не смог удержать самолет в пределах полосы после приземления в аэропорту, самолет выкатился за ее пределы на пять метров.