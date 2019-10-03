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03.10.19 14:40
Путин поручил главам регионов ДФО выехать в пострадавшие от паводков районы
Соответствующее поручение президента РФ главам указанных субъектов Федерации опубликовано на сайте Кремля.
Органам госвласти этих регионов поручено до 15 декабря проинформировать граждан, пострадавших в результате паводка, о том, где они могут получить необходимую помощь и восстановить утраченные документы, а также получить предусмотренные законом выплаты.
К середине октября регионы должны организовать работу по всесторонней поддержке в решении проблем, вызванных чрезвычайной ситуацией, пожилым, одиноким гражданам, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, говорится поручении.
Путин также поручил правительству совместно с МЧС проработать возможность отчуждения в муниципальную собственность участков, признанных непригодными для проживания после паводков.
"Правительству РФ совместно с МЧС России рассмотреть вопросы о создании механизма обязательного отчуждения в муниципальную собственность земельных участков, подвергшихся негативному воздействию вод, в результате которого находящиеся на них жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания, после получения их собственниками и членами их семей предусмотренных законодательством РФ социальных выплат в связи с полной утратой таких помещений на приобретение или строительство жилых помещений, передачи на праве собственности или по договору социального найма таким гражданам приобретенных (построенных) жилых помещений", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания о ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.
Кроме того, президент поручил провести сравнительную оценку финансово-экономических последствий строительства защитных сооружений и возмещения ущерба в случае отсутствия таких сооружений. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 марта 2020 года.
Помимо этого президент РФ поручил правительству подготовить поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за несвоевременное предоставление МЧС информации для подготовки мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Поправки в законодательство должны предусматривать "постоянный доступ МЧС к информационным массивам и ресурсам в рамках единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС на безвозмездной основе".
Также изменения в законы должны вводить "ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.
Внесение в законодательство необходимых изменений правительство совместно с МЧС должно сделать до 1 марта следующего года.
Кроме того, до 31 декабря 2020 года МЧС России поручается организовать проведение внеплановых учений и тренировок с привлечением заинтересованных федеральных органов власти для "практической отработки вопросов готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
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