Путин поручил главам регионов ДФО выехать в пострадавшие от паводков районы

03.10.19 14:40

© РИА Новости. Алексей Дружинин

3 октября. Interfax-Russia.ru - Руководители Амурской, Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев до 1 ноября должны посетить территории в своих регионах, пострадавшие от паводка, и провести там прием граждан.

Соответствующее поручение президента РФ главам указанных субъектов Федерации опубликовано на сайте Кремля.

Органам госвласти этих регионов поручено до 15 декабря проинформировать граждан, пострадавших в результате паводка, о том, где они могут получить необходимую помощь и восстановить утраченные документы, а также получить предусмотренные законом выплаты.

К середине октября регионы должны организовать работу по всесторонней поддержке в решении проблем, вызванных чрезвычайной ситуацией, пожилым, одиноким гражданам, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, говорится поручении.

Путин также поручил правительству совместно с МЧС проработать возможность отчуждения в муниципальную собственность участков, признанных непригодными для проживания после паводков.

"Правительству РФ совместно с МЧС России рассмотреть вопросы о создании механизма обязательного отчуждения в муниципальную собственность земельных участков, подвергшихся негативному воздействию вод, в результате которого находящиеся на них жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания, после получения их собственниками и членами их семей предусмотренных законодательством РФ социальных выплат в связи с полной утратой таких помещений на приобретение или строительство жилых помещений, передачи на праве собственности или по договору социального найма таким гражданам приобретенных (построенных) жилых помещений", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания о ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.

Кроме того, президент поручил провести сравнительную оценку финансово-экономических последствий строительства защитных сооружений и возмещения ущерба в случае отсутствия таких сооружений. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 марта 2020 года.

Помимо этого президент РФ поручил правительству подготовить поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за несвоевременное предоставление МЧС информации для подготовки мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Поправки в законодательство должны предусматривать "постоянный доступ МЧС к информационным массивам и ресурсам в рамках единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС на безвозмездной основе".

Также изменения в законы должны вводить "ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Внесение в законодательство необходимых изменений правительство совместно с МЧС должно сделать до 1 марта следующего года.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года МЧС России поручается организовать проведение внеплановых учений и тренировок с привлечением заинтересованных федеральных органов власти для "практической отработки вопросов готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций".