Российские ученые вернулись из Сирии после обследования памятников Пальмиры

03.10.19 15:01

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

3 октября. Interfax-Russia.ru - Группа учёных вернулась в Россию после обследования памятников Пальмиры для создания компьютерных моделей, сообщил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Сегодня из Пальмиры вернулась группа наших коллег, которые провели работу, завершая два компьютерных проекта, которые дарят будущему музею Пальмиры. Это было сделано по договорённости с департаментом древностей Сирии, для чего мы проводили переговоры", - отметил Пиотровский в ходе научной конференции в Эрмитажном театре в четверг.

По его словам, "дело за подписанием соглашения и поддержкой МИД и министерством обороны".

Ранее сообщалось, что Институт истории материальной культуры РАН и Эрмитаж подпишут в ноябре с генеральным департаментом музеев и древностей Сирии (DGAM) договор о сотрудничестве для активизации российского участия в изучении и сохранении культурного наследия Сирии.

В марте 2016 года сразу после освобождения Пальмиры ИИМК РАН выступил с инициативой проведения аэрофотосъемки с применением беспилотного аппарата, с тем, чтобы зафиксировать все изменения и построить 3D-модель города, которая должна была помочь реставраторам в воссоздании исторического облика древних памятников.

В ноябре 2017 года Россия передала Сирии трехмерную цифровую модель Пальмиры. На основе 3D-модели специалисты ИИМК РАН создают геоинформационную система систему (ГИС) "Пальмира", которая включает историю самого памятника, историю его исследования, 3D-модель объектов, все сделанные когда-либо чертежи и опубликованные труды о Пальмире.

Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе расположены памятники архитектуры первого и второго века нашей эры: более тысячи колонн, римский акведук, множество гробниц. До начала конфликта в Сирии Пальмиру ежегодно посещали более 150 тыс. туристов.